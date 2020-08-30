«Преступление — уже крайняя точка». Двухметровые женщины с синяками на лицах прошлись по Москве
Под огромными масками скрываются девушки, которые привлекают внимание к теме домашнего насилия. Такой перфоманс — идея Рейн и ее творческой команды.
«Мне кажется, все настолько прозрачно в этой акции, то есть она не настолько замудренная», — отметила она.
Многие девушки, в том числе ее подруги, сталкивались с проблемой домашнего насилия.
«И мы решили, что пора громко о ней заявить. Зачастую полиция не предпринимает никаких решений», — заявила Рейн.
Стандартная фраза, которую они слышат: «Когда убьют, тогда и приходите». Или еще как вариант: «Когда будет преступление, тогда приходите, будем заниматься вашим делом».
Но зачастую преступление — это уже крайняя точка, убийство жертвы. Этой акцией мы хотели показать бездействие полиции. Эта проблема игнорируетсяМария Рейн,активистка-феминистка.
С этими головами участницы подходили к полицейским участкам. Прохожие немного пугались, но все же в целом оставались равнодушными. Только несколько человек поинтересовались, что происходит. В основном местные жители проходили мимо.
Акция не согласованная, но полицейские не реагировали. У каждого участка активистки оставались недолго. Девушки предполагают, что именно поэтому их и не заметили. Они просто подходили к участку на секунду, фотографировались и уходили. Для них главная задача — ролик, мини-клип. Соответственно, это не митинг, а творческая составляющая.
Акцент был на том, что проблему принято не замечать и откладывать ее в долгий ящикМария Рейн,активистка-феминистка.
Девушки планируют проводить подобные акции в будущем, но детали пока держат в секрете. В Москве точно прогуляются, может быть выйдут за рамки России и сделают что-то более масштабное.
«Мы ждем, что эту проблему начнут рассматривать на законодательном уровне, потому что всем нам известно, что за побои в семье у нас только административная ответственность», — объяснила Рейн.
По ее словам, результат получается следующим: нездоровый образ семьи, множество женщин с психологическими отклонениями, которые боятся, зашуганы, избиты. Активистки борются с изменением сознания людей и образа семьи.