Эксклюзив 09 августа 2023, 11:03 «XX век закончился». Голубкина назвала смерть Васильевой концом эпохи Актриса Голубкина: со смертью актрисы Веры Васильевой закончился XX век РИА «Новости»

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Смерть народной артистки СССР Веры Васильевой ознаменовала для народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной окончательный уход XX века. Об этом актриса заявила в беседе с «360».

«Кроме слез и грусти [ничего не испытываю], я ничего не могу сказать. Грустно — время уходит, люди уходят. Все — XX век закончился», — сказала она.

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По словам актрисы, Васильева, как и многие другие люди ее поколения, достойно прожила жизнь. Голубкина добавила, что поделится воспоминаниями о том, «что мы ели, что мы пили, как веселились», позже, «когда немножко душа успокоится».

Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни. Об этом сообщили представители Театра сатиры, где она работала с 1948 года. По словам коллеги — актера Юрия Горина — Вера Васильева выходила на сцену до последнего. Зрители могли ее увидеть в автобиографическом спектакле «Вера».