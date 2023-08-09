Знаменитости 09 августа 2023, 09:30 Умерла народная артистка СССР Вера Васильева Театр сатиры сообщил о смерти народной артистки СССР Веры Васильевой РИА «Новости»

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На 98-м году жизни умерла народная артистка СССР Вера Васильева. Об этом сообщили на сайте Московского академического театра сатиры.

«Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки», — сообщила администрация.

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Коллеги выразили соболезнования близким и поклонникам актрисы. В Театре сатиры пообещали позднее сообщить о дате гражданской панихиды.

Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. Карьеру актрисы она начала во время обучения в Московском городском театральном училище при Театре Революции, когда снялась в фильме «Близнецы». С марта 1948 года актриса играла на сцене Театра сатиры. В ее послужном списке более 60 ролей в постановках и 40 — в кино, в том числе фильмах «Свадьба с приданым», «Карнавал», «Выйти замуж за капитана» и «Звезда экрана».