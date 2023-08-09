Эксклюзив 09 августа 2023, 10:32 «До последнего дня работала». Юрий Горин — об уникальных качествах Веры Васильевой Актер театра Сатиры Горин: Вера Васильева была чуть живая, но до последнего работала РИА «Новости»

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Народная артистка СССР Вера Васильева была чрезвычайно работоспособным человеком. Она выходила на сцену буквально до последнего. Об этом «360» рассказал актер Театра сатиры Юрий Горин.

«Она до последнего дня работала. Выходила в спектакле „Вера“ и рассказывала свою биографию. Она была чуть живая, но работала и сохраняла светлый ум. Участвовала в староновогоднем кабачке, в котором выходила со всеми», — поделился актер.

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Горин назвал свою коллегу очень работоспособной и талантливой.

«До последних дней сохраняла человеческий облик», — заключил он.

Театр сатиры сообщил 9 августа о смерти народной артистки СССР Веры Васильевой. Ей было 97 лет. Дату и место прощания с артисткой объявят позже. Васильева служила в Театре сатиры с 1948 года.

Зрителям она известна по ролям в таких фильмах, как «Карнавал», «Звезда экрана», «Выйти замуж за капитана» и многим другим. Вера Васильева была замужем за актером Владимиром Ушаковым. Они прожили в браке почти 50 лет. Детей у них не было.