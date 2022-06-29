Вышла последняя песня Юрия Шатунова

Состоялась премьера последней песни Юрия Шатунова «Каждому свое». Она была выложена на YouTube-канале артиста вечером 29 июня и за час собрала более 10 тысяч просмотров и почти три тысячи комментариев.

Как пишет StarHit, перед смертью Шатунов работал над песнями для своего нового альбома. Опубликованный трек был завершен за несколько недель до его кончины. Песня должна была статья частью альбома, но теперь ее решили выпустить как сингл.

«Он записывал ее совсем недавно. Одна из последних его работ, возможно, и последняя. Когда завершим все дела с семьей, возможно, сделаем презентацию, куда пригласим друзей Юры», — рассказал изданию директор покойного артиста Аркадий Кудряшов.

В песне поется о предательстве, прощении и о тесном мире, который как будто покидает певец.

Юрий Шатунов скончался 23 июня в машине скорой помощи. Ему было 48 лет. В Домодедовской больнице сообщили, что он умер из-за острой сердечной недостаточности, вызванной обширным инфарктом миокарда.