Знаменитости 09 июня 2023, 19:13 «Вымогали деньги». Дзюба прокомментировал появление нового интимного видео Дзюба заявил, что опубликовавшие его интимные видео злоумышленники вымогали деньги РИА «Новости»

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Футболист Артем Дзюба в очередной раз попадал в скандал с интимными видео. На этот раз он запечатлел себя во время общения со своей пассией в постели. Нападающий московского «Локомотив» прокомментировал публикацию нового интимного ролика в Instagram*.

«Уже этот эпизод был, я эту страницу перевернул и не хочу к этому возвращаться. <…> Прошу относиться к этому спокойнее. У меня все хорошо», — сказал он.

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По словам футболиста, последние несколько дней неизвестные присылали ему угрозы и пытались вымогать деньги. Он заявил, что пусть это «останется на их совести».

Владелец Telegram-канала, где появился слив, заявил, что видео с Дзюбой предназначалось для его любовницы с Украины. По его словам, смартфон девушки могли взломать хакеры.

В прошлый раз откровенные видео Артема Дзюбы обнародовали в Сети в ноябре 2020 года. На кадрах спортсмен занимался самоудовлетворением. Тогда многие пользовали поддержали футболиста, отметив, что у него есть право на частную жизнь.

Instagram* — соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.