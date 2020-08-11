11 августа 2020, 19:42
«Вы победили»: Макс Корж призвал белорусов прекратить протесты
Белорусский певец Макс Корж призвал соотечественников остановить протесты. По словам артиста, это все равно не приведет к желаемому результату, в дальнейшем будут только потери. Об этом певец написал на своей странице в Instagram.
По мнению Коржа, результатом столкновения с силовиками будут новые трупы. Народу не удастся убедить белорусский ОМОН подобными действиями. Ведь именно с таким поведением силовиков обучали бороться.
Требуйте от своих лидеров других решенийМакс Корж.
Музыкант отметил, что находится в Минске и видел столкновения своими глазами. А также призвал белорусов не рисковать понапрасну и беречь свои жизни.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская тоже призвала горожан прекратить уличные протесты.
Ранее стало известно о новых задержаниях в Минске. Во вторник вечером силовики начали скручивать участников протестных акций, задерживать пешеходов и проверять документы у мимо проходящих людей. Автомобилисты сигналят в знак протеста и создают пробки.