«Вы победили»: Макс Корж призвал белорусов прекратить протесты

Белорусский певец Макс Корж призвал соотечественников остановить протесты. По словам артиста, это все равно не приведет к желаемому результату, в дальнейшем будут только потери. Об этом певец написал на своей странице в Instagram.

По мнению Коржа, результатом столкновения с силовиками будут новые трупы. Народу не удастся убедить белорусский ОМОН подобными действиями. Ведь именно с таким поведением силовиков обучали бороться.

Требуйте от своих лидеров других решений Макс Корж.

Музыкант отметил, что находится в Минске и видел столкновения своими глазами. А также призвал белорусов не рисковать понапрасну и беречь свои жизни.

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская тоже призвала горожан прекратить уличные протесты.

Ранее стало известно о новых задержаниях в Минске. Во вторник вечером силовики начали скручивать участников протестных акций, задерживать пешеходов и проверять документы у мимо проходящих людей. Автомобилисты сигналят в знак протеста и создают пробки.