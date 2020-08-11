Силовики снова задерживают протестующих в Минске

В Минске начались новые задержания. Силовики скрутили участников протестных акций. Мимо проезжающие автомобилисты сигналят в знак протеста действиям ОМОНа.

Первые задержания прошли в центре Минска рядом со станцией метро «Пушкинская», сообщило РИА «Новости». Сотрудники правоохранительных органов усердно патрулируют улицы города, останавливают пешеходов, проверяют документы у прохожих.

Волнения в Белоруссии начались с воскресенья. Недовольные результатами голосования горожане выходили на улицы толпами, скандировали лозунги и демонстрировали различные плакаты. Силовики пытались утихомирить людей, применяя спецтехнику, оружие, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

В ходе столкновений пострадали сотни людей. По данным пресс-службы МВД Белоруссии, есть один погибший.

Кроме того, грубые действия представителей власти распространились и на российских журналистов, приехавших освещать обстановку в стране. Многие были задержаны, ранены, а некоторые до сих пор не выходят на связь.

Но не все сотрудники правоохранительных органов поддерживают действия властей, направленные на народ. Так, капитан милиции подал в отставку после протестных акций.