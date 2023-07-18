Эксклюзив 18 июля 2023, 14:03 «Всем по барабану». Дочь актрисы Васильевой отказалась прокомментировать выписку матери Дочь актрисы Васильевой раскритиковала журналистов после вопросов о выписке матери РИА «Новости»

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Госпитализированную на минувшей неделе в одну из столичных клиник народную артистку Татьяну Васильеву выписали из больницы. По данным Telegram-канала SHOT, врачи не нашли подтверждения инфаркта. Источником проблем они назвали сосуды и прописали Васильевой заниматься гимнастикой и пить больше воды.

Дочь актрисы Елизавета Мартиросян на просьбу «360» подтвердить выписку заявила, что, кроме нее, здоровье матери не должно никого интересовать.

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«Даже если это так, какая вам разница? Оставьте, пожалуйста, людей в покое. Это я переживаю, это моя мама, а вы зарабатываете на этом деньги и в карман себе кладете что-то. На самом деле, всем по барабану. Все просто хотят узнать, что там у кого произошло», — заявила она.

Это не первый случай, когда дочь актрисы отказывается общаться с журналистами о здоровье матери. При попытке получить подтверждение о госпитализации Васильевой Елизавета потребовала больше ей не звонить.

По данным Telegram-канала Mash, народную артистку Татьяну Васильевой доставили в больницу на скорой помощи в минувшую пятницу, 14 июля, с предварительным диагнозом гипертония. Но после осмотра врачи никаких осложнений не выявили.