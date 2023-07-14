Эксклюзив 14 июля 2023, 11:57 «Даже перестаньте пытаться звонить». Дочь актрисы Васильевой отказалась комментировать госпитализацию матери Дочь актрисы Васильевой Елизавета Мартиросян отказалась говорить о госпитализации матери Кинопоиск

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Народную артистку России Татьяну Васильеву госпитализировали в одну из московских больниц. Об этом сообщили несколько СМИ. Дочь актрисы Елизавета Мартиросян в беседе с «360» отказалась комментировать ситуацию.

«Я никак не комментирую, даже перестаньте пытаться звонить», — сказала она.

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По данным Telegram-канала Mash, 76-летняя Васильева почувствовала себя плохо ночью, когда находилась у себя дома. Ей вызвали скорую помощь. Актрису экстренно доставили в стационар, где у нее диагностировали гипертонию. Врачи оценили ее состояние как средней тяжести. Васильевой сделали КТ головного мозга, осложнений медики не выявили.

Накануне в реанимацию доставили народного артиста России Ивана Краско. Он был на даче, когда почувствовал себя плохо и не смог встать с постели. Приехавшие медики сообщили, что причиной ухудшения самочувствия Краско могут быть неблагоприятные последствия инсульта. В больнице артисту провели экстренную операцию.