Эксклюзив 16 мая 2023, 20:52 «Все хорошо». Продюсер Розенбаума рассказала о ДТП с участием артиста Продюсер Александра Розенбаума Белла Купсина назвала ДТП с участием певца ерундой РИА «Новости»

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Народный артист России Александр Розенбаум попал в небольшое ДТП в Ростовской области. Продюсер певца Белла Купсина рассказала «360», что исполнитель в результате аварии не пострадал.

«Ерунда это, никуда он не попадал. Нет, конечно (не пострадал — прим. ред.), все хорошо», — отметила Купсина.

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Днем 16 мая автомобиль Александра Розенбаума попал в ДТП в Ростовской области, сообщил Telegram-канал Shot.

Авария случилась на улице Просвещения в Новочеркасске. Исполнитель находился на пассажирском сиденье внедорожника Exeed, потом вышел к зданию Южно-Российского государственного университета. Водитель иномарки остался за рулем. В этот момент в него врезался ВАЗ. Директор Розенбаума отметил, что никто не пострадал, а на Exeed осталась лишь небольшая царапина.

Ситуацией воспользовались местные жители. Они подходили к певцу, чтобы сфотографироваться с ним и попросить автографы. В Новочеркасск Розенбаум приехал, чтобы выступить с концертом.

В марте народного артиста отправили в одну из больниц Красноярска с тромбом в ноге. Врачи провели операцию, Розенбаума вскоре выписали.