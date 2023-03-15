Знаменитости 15 марта 2023, 11:44 Александра Розенбаума выписали из больницы ТАСС: Розенбаума выписали из красноярской больницы РИА «Новости»

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Певца и композитора, народного артиста России Александра Розенбаума выписали из больницы в Красноярске. Об этом сообщил ТАСС источник в органах власти.

«[Александр Розенбаум] выписан из больницы. Уехал из Красноярска», — отметил источник.

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Розенбаума срочно доставили в больницу во время гастролей в Красноярске. Певца госпитализировали из-за тромба в ноге. В больнице скорой медицинской помощи имени Карповича ему сделали операцию. Позже певец поблагодарил поклонников во «Вконтакте» за внимание, но подробности о состоянии здоровья не рассказал. Он отметил, что гастрольный график остается в силе.

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Губернатор Красноярского края Александр Усс после телефонного разговора с исполнителем отметил, что Розенбаум полон оптимизма после госпитализации и проведенной операции. По его словам, хирургическое вмешательство прошло удачно.