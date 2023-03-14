Знаменитости 14 марта 2023, 15:20 Стало известно о состоянии Александр Розенбаума после операции Губернатор Красноярского края Усс рассказал о состоянии прооперированного Розенбаума РИА «Новости»

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Народный артист России, певец Александр Розенбаум полон оптимизма после госпитализации и проведенной операции врачами красноярской больницы скорой медицинской помощи. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор края Александр Усс после телефонного разговора с исполнителем.

Он подчеркнул, что ситуация со здоровьем Розенбаума была непростой, но врачи вовремя оказали необходимую помощь.

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«Операция прошла удачно. Еще один повод сказать спасибо нашим медикам за профессионализм и преданность делу. Александру Яковлевичу — возвращения на сцену. Надеюсь, это произойдет совсем скоро», — написал Усс.

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Губернатор добавил, что Александр Розенбаум поблагодарил врачей и всех, кто его поддержал.

О госпитализации певца Александра Розенбаума в Красноярске сообщили Telegram-каналы. По их данным, артист обратился к врачам из-за плохого самочувствия. В ходе обследования медики обнаружили у певца тромб в ноге и провели срочную операцию.

Сам исполнитель на своей странице в социальной сети поблагодарил подписчиков за заботу и поддержку. Он отметил, что вынужден перенести концерт в Братске, но другие выступления пройдут в соответствии с гастрольным графиком. О своем состоянии исполнитель подробностей не привел.