Знаменитости 27 мая 2023, 18:19 Все члены семьи Пугачевой покинули Россию Kp.ru: все члены семьи Аллы Пугачевой покинули Россию YouTube

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Все члены семьи знаменитой певицы Аллы Пугачевой уехали из России. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Дочь примадонны Кристина Орбакайте улетела в США к супругу Михаилу Земцову и дочери Клавдии, старший внук Пугачевой Никита также около года проживает в Соединенных Штатах.

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Младший внук певицы Дени Байсаров также улетел из России.

Сама певица вместе с мужем Максимом Галкиным* в настоящее время находится в Израиле.

Ранее стало известно, что Пугачева прилетала в Москву на похороны дизайнера Валентина Юдашкина, где с ней тепло пообщался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и даже поцеловал руку.

Этот факт вызвал гнев у телеведущего Владимира Соловьева, который предложил встречать певицу с цветами и «упасть ей в ножки».

Сообщалось, что Галкин* решил продать московскую квартиру, чтобы купить недвижимость за границей.

* Максим Галкин признан иноагентом в России.