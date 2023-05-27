27 мая 2023, 18:19
Все члены семьи Пугачевой покинули Россию
Kp.ru: все члены семьи Аллы Пугачевой покинули Россию
Все члены семьи знаменитой певицы Аллы Пугачевой уехали из России. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Дочь примадонны Кристина Орбакайте улетела в США к супругу Михаилу Земцову и дочери Клавдии, старший внук Пугачевой Никита также около года проживает в Соединенных Штатах.
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Младший внук певицы Дени Байсаров также улетел из России.
Сама певица вместе с мужем Максимом Галкиным* в настоящее время находится в Израиле.
Ранее стало известно, что Пугачева прилетала в Москву на похороны дизайнера Валентина Юдашкина, где с ней тепло пообщался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и даже поцеловал руку.
Этот факт вызвал гнев у телеведущего Владимира Соловьева, который предложил встречать певицу с цветами и «упасть ей в ножки».
Сообщалось, что Галкин* решил продать московскую квартиру, чтобы купить недвижимость за границей.
* Максим Галкин признан иноагентом в России.
Россия
Алла Пугачева
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