Знаменитости 20 мая 2023, 20:18 Галкин решил продать недвижимость в Москве и купить жилье в Нью-Йорке — СМИ kp.ru: Максим Галкин решил продать квартиру в Москве, чтобы купить жилье в Нью‑Йорке РИА «Новости»

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Юморист Максим Галкин* намерен осенью избавиться от столичной квартиры, чтобы приобрести жилище за границей. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Шоумен Максим Галкин* покинул страну, переехав в Израиль вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми. Сейчас он хочет продать свою квартиру в столице, чтобы на вырученные деньги купить жилье в Нью-Йорке.

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По словам московского продюсера комика, Галкин* планирует осенью заключить сделку по продаже квартиры, площадь которой составляет 103 «квадрата». Недвижимость юмориста находится рядом со станцией метро «Новые Черемушки» на улице Новочеремушкинской. Эту квартиру артист получил по наследству от отца.

Новое жилье Галкин* присмотрел в Нью-Йорке не случайно, так как на Манхэттене и в Майами есть недвижимость у Кристины Орбакайте. Последняя сейчас проживает в США вместе со своей семьей.

По информации СМИ, Галкин* намерен продать столичную квартиру за 50 миллионов рублей, но эксперт по недвижимости считает, что цена крайне завышена.

«Эту квартиру можно продать максимум за 25 — 30 миллионов рублей. Да и то придется потрудиться, взять активного хорошего риелтора», — сказал специалист.

Ранее юрист рассказал о процедуре снятия статуса иноагента.

* Максим Галкин признан иноагентом в России.