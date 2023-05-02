Знаменитости 02 мая 2023, 15:11 Врачи диагностировали у Евгения Петросяна проблемы с сердцем Shot: юмориста Евгения Петросяна госпитализировали из-за гипертонической болезни Евгений Петросян / Telegram

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Врачи Боткинской больницы диагностировали у юмориста Евгения Петросяна гипертоническую болезнь, прогрессирующий атеросклероз и кисты в почках. После обследования его решили оставить под наблюдением, сообщил Telegram-канал Shot.

Артист обратился за помощью после того, как 1 мая почувствовал недомогание и ударился головой. Сначала врачи заподозрили у него травмы головы и назначили обследование, которое показало серьезные проблемы с сердцем и сосудами. У Евгения Петросяна, по информации источников, нашли гипертонию, кисты в почках и атеросклероз в прогрессирующей форме. Хотя первоначальный диагноз не подтвердился, юмориста решили оставить в Боткинской больнице.

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Жена вызвала Евгению Петросяну скорую помощь из-за сильного головокружения, сообщил Telegram-канал Mash. Приступ случился, когда он находился в своей квартире в Хамовниках. Позднее артист заявил, что приехал в больницу всего на день ради планового обследования.