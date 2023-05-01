Знаменитости 01 мая 2023, 20:07 Евгений Петросян опроверг сообщения о своей госпитализации Юморист Евгений Петросян сообщил о прохождении планового медосмотра в Москве РИА «Новости»

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Народный артист РСФСР Евгений Петросян заявил, что его не госпитализировали в Москве. В беседе с ТАСС он рассказал, что с ним все хорошо, а в больнице он проходит плановое обследование.

«Все в порядке. Я сегодня на один день заехал на обследование просто. Все нормально, никакой паники», — подчеркнул юморист.

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Ранее стало известно о госпитализации Евгения Петросяна в одну из столичных клиник. По данным прессы, у артиста закружилась голова, когда он был у себя дома в Хамовниках. Супруга вызвала ему врачей, а те порекомендовали проследовать в больницу. Там комика осмотрели для установления точного диагноза.

Юморист Александр Морозов рассказал, как однажды Петросян спас ему жизнь. По словам артиста, из-за работы у него были проблемы с алкоголем. Помочь ему не могли ни близкие друзья, ни родственники, зато это получилось у народного артиста РСФСР.

«Он просто постучал в дверь, зашел, собрал меня с пола, отвез в больницу и пролечил», — отметил Морозов.

Ранее артисты шоу «Кривое зеркало» назвал Евгения Петросяна талантливым и добрым человеком. Они отметили, что юморист — «образец молодости, целеустремленности и оптимизма».