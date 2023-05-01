Знаменитости 01 мая 2023, 19:05 Евгения Петросяна госпитализировали в Москве — СМИ Mash: юмориста Евгения Петросяна доставили в одну из столичных клиник с головокружением РИА «Новости»

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Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна госпитализировали в Москве, сообщил Telegram-канал Mash. По данным издания, юмористу стало плохо, врачи осматривают его.

Авторы публикации отметили, что Петросян находился в своей квартире в Хамовниках. У него сильно закружилась голова, после чего супруга вызвала ему скорую помощь. Прибывшие медики осмотрели юмориста и настояли на госпитализации. Пациента доставили в одну из столичных больниц, где сейчас проводят углубленное обследование для установления диагноза.

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В ноябре 2018 года Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко, с которой прожил в браке более 30 лет. В прошлом году Мосгорсуд разделил совместно нажитое имущество супругов. В мае прошлого года власти Латвии внесли юмориста в список нежелательных для страны лиц и запретили въезд на территорию республики. В июне народный артист России посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка, где выступил перед участниками спецоперации. Юморист поблагодарил их за работу и выразил надежду на скорую победу.