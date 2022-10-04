Эксклюзив 04 октября 2022, 16:40 Поделиться Telegram

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Viber «Возрастной маразм». Лидер группы «7Б» — о высказывании Пугачевой Музыкант Демьян объяснил высказывание Пугачевой ее возрастными изменениями РИА «Новости»

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У народной артистки СССР Аллы Пугачевой наступил возрастной маразм. Такое мнение в беседе с «360» выразил солист и руководитель рок-группы «7Б», певец, музыкант, композитор Иван Демьян.

Исполнительница хита «Миллион алых роз» снова оказалась в центре скандала. В блоге Примадонна сравнила своих хейтеров с холопами и рабами. Поклонники звезды эстрады раскритиковали ее за общие фразы с расчетом на возращение в страну и за сам отъезд из России.

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Демьян заявил, что такое поведение певицы вызвано возрастными изменениями. Он признался, что перестал понимать ее публичные заявления и поступки.

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«Мне кажется, что у нее такой возрастной маразм. Алла Борисовна еще в самом начале попала в такую неловкую ситуацию. Сейчас я не понимаю ее действий», — сообщил он. Иван Демьян Музыкант

Композитор уверен, что своими выходками Алла Борисовна только усложняет ситуацию. Он отметил, что раньше был другого мнения об артистке.

«Она только усугубляет ситуацию, и вместо того, чтобы как-то покаяться перед народом, который ей, можно сказать, весь век верил. И пела она песни и патриотические, и о любви, и ведь на русском только. Если она этого не уважает и не видит в этом какой-то святыни, она в таком виде „плюет в колодец“, из которого ей тоже придет испить, насколько она еще будет во здравии и жива», — заключил Демьян. Иван Демьян Музыкант

В августе Пугачева вернулась из Израиля в Россию, В конце сентября она снова покинула страну. Ранее ее мужа, шоумена Максима Галкина, признали иноагентом. Певица попросила внести в этот список и ее.

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