«Были холопами, стали рабами». Пугачева оскорбила ненавистников из России | 360°

Знаменитости 04 октября 2022, 13:18 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber «Были холопами, стали рабами». Пугачева оскорбила ненавистников из России Алла Пугачева обратилась в соцсетях к «рабам» и «холопам» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Певица Алла Пугачева спровоцировала очередной скандал. Она опубликовала на своей странице в Instagram* пост, в котором сравнила ненавистников с холопами и рабами.

Реклама

«Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Ели бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала она.

Instagram*

Не все подписчики поддержали артистку. Они раскритиковали ее за общие фразы с расчетом на возращение и за сам отъезд. За час под постом оставили больше пяти тысяч комментариев.

Алла Пугачева вернулась из Израиля в Россию, но снова уехала. Это случилось после того, как ее мужа признали иноагентом и она публично попросила внести себя в этот список. Жительница Подмосковья пожаловалась на нее правоохранителям, которые начали проверку на предмет дискредитации российской армии.

*Соцсеть Instagram запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

18 5 3 2 6 114