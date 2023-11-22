Знаменитости 22 ноября 2023, 22:55 Вован и Лексус разыграли певца Шарлота и заставили спеть гимн Украины Певец Шарлот в разговоре с пранкерами спел гимн Украины РИА «Новости»

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Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили певцу Эдуарду Шарлоту от имени президента Украины Владимира Зеленского. Об этом они рассказали в своем Telegram-канале.

«Показываем, как Шарлот исполняет гимн Украины, скачет и скандирует русофобскую речевку о „москалях“, думая, что с ним разговаривает „Зеленский“», — указали в сообщении.

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В видеоролике Зеленского изобразил загримированный блогер Макс Комикадзе (Вусал Филимонов). Он спросил у Шарлота, готов ли тот спеть украинский гимн, на что певец ответил утвердительно.

После исполнения гимна «Зеленский» попросил Шарлота попрыгать со словами: «Кто не скачет — тот москаль», тот сразу же согласился. Полное видео розыгрыша пранкеры пообещали показать в ближайшее время

Ранее СМИ сообщили, что 24-летний певец вернулся в Россию после эмиграции, где успел демонстративно сжечь российский паспорт. Когда полицейские задержали исполнителя, тот извинился за поступок. Суд Санкт-Петербурга арестовал певца Эдуарда Шарлота на 13 суток по статье о нарушении общественного порядка. В середине ноября певец попросил поклонников из Армении помочь ему деньгами на билет в Россию.