Культура 22 ноября 2023, 16:11 Штраф, надзор или статья. Что ждет певца Шарлота в России Адвокат Ярмуш заявила, что за порчу паспорта Шарлоту грозит только штраф РИА «Новости»

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Скандально известный в узких кругах 24-летний певец Шарлот вернулся в Россию. Исполнителя сразу задержали, после чего он извинился за то, что ранее сжег свой российский паспорт. Это, кстати, обойдется молодому человеку лишь в пару сотен рублей штрафа. А вот как правоохранительные органы оценят другие «перформансы» музыканта, которые тот устраивал за границей, — большой вопрос.

Шарлот вернулся в Россию

Вопреки всем ожиданиям, Эдуард Шарлот все-таки прилетел из Еревана в Санкт-Петербург. Исполнителя, который летом публично сжег свой паспорт гражданина Российской Федерации и просил украинские власти обеспечить ему проезд в Киев, предсказуемо задержали в аэропорту Пулково.

Полицейские точно знали, когда ждать певца: в соцсетях он выложил фото своего билета с указанием рейса и времени прибытия. В отделении Шарлот традиционно косноязычно извинился: заявил об «осечке в понимании происходящего», что «был ошибочно помешан на ложной информации». И с улыбкой заключил: «Я больше так не буду».

Видео с извинениями певца выложила в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ранее Шарлот исполнил про нее песню, где зарифмовал фамилию общественницы со «старой козюлиной». Также он пел нелестные куплеты в адрес главы РПЦ патриарха Кирилла.

Что грозит Шарлоту

Специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш напомнила в разговоре с «360», что умышленная порча паспорта относится к административным правонарушениям. Согласно статье 19.16 КоАП наказание за это — штраф от 100 до 300 рублей.

Если гражданин даже публично сжег свой паспорт, то нельзя отказаться от гражданства Российской Федерации — для этого нужно подать соответствующее заявление. Но он этого не делал, а просто испортил свой документ. Попиарился и, возможно, хотел бонусы получить у каких-то западных кураторов. Мария Ярмуш

Адвокат уточнила, что после того, как штраф за испорченный паспорт заплачен, певец мог законно получить новый документ в любом органе, который может повторно его выдать. Например, в российском консульстве за рубежом. Ведь Шарлот все еще остается россиянином.

«Если же в его действиях, которые он проводил публично, записывал на видео и распространял в соцсетях, следователи усмотрят дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, Шарлоту грозит очень серьезная статья. По ней уже выработана судебная практика и можно получить от семи лет лишения свободы», — добавила Ярмуш.

Она отметила, что то же касается оскорбления чувств верующих. В ином случае сожженный паспорт и гадости, которые наговорил певец, будут стоить ему лишь наказания за мелкое хулиганство. Однако в дальнейшем молодому человеку обеспечено пристальное внимание властей.

Пиар, еще пиар

Певец покинул Россию летом этого года и остановился в Армении. Он успел записать несколько аляповатых песен, где уничижительно отзывался о своей стране, в том числе пародию на гимн со словами: «Россия священная ВАЗ собирала, немного прибитая наша страна. Могучая моль, дурная отрава, ваше похмелье на все времена».

Отец Шарлота рассказал «360», что пытался образумить сына, но потом перестал с ним общаться и даже не знал, что он возвращается в Россию. У певца также есть брат-близнец Виталий и сестра. Мать оставила семью, когда дети были еще дошкольниками.

Перед возвращением Шарлот обратился к фанатам и друзьям с просьбой «накидать денег» на билет домой. Также он вызвал на музыкальную дуэль исполнителя Ярослава Дронова, известного как Shaman, и предложил ему помериться голосовыми диапазонами, мастерством игры на фортепиано и сочинительством музыки.

Но многие поклонники сомневались, что певец рискнет вернуться в Россию. Помимо сомнительных видео, песенок и высказываний, 25-летний Шарлот не служил в армии. Логично, что после громкого скандала с Даней Милохиным возвращенцем могут заинтересоваться военкомы.

Правда, выяснилось, что медкомиссия самарского военкомата обнаружила у певца продольное плоскостопие третьей степени. Освидетельствование Шарлот прошел подозрительно поздно — в этом году, как раз перед отлетом в Ереван, рассказал Telegram-канал Mash. Кстати, свой военный билет вместе с фото главы РПЦ он прибил к распятию.

Удивительно, но такой послужной список не показался певцу чем-то предосудительным, когда он объявил, что возвращается, так как «предопределил свою жизнь в русскоязычной культуре». Тем более что новый альбом готов, осталось только записать его в профессиональной студии. Пиар удался на всю страну.