Происшествия 22 ноября 2023, 18:19 Певца Шарлота арестовали на 13 суток в Петербурге Петербургский суд арестовал певца Шарлота на 13 суток Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram

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Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал певца Эдуарда Шарлота на 13 суток по статье о нарушении общественного порядка. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

«Суд <…> привлек к административной ответственности Эдуарда Шарлота за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ», — указали в публикации.

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В среду, 22 ноября, Шарлот выкрикивал нецензурную брань в общественном месте, размахивал руками и приставал к людям. Он игнорировал множественные замечания.

«Шарлот вину признал. Суд назначил административный арест сроком на 13 суток», — отметили в заявлении.

В суде подчеркнули, что других материалов в отношении певца не поступало.

Ранее СМИ сообщили, что 24-летний певец Шарлот вернулся в Россию после эмиграции, где успел демонстративно сжечь российский паспорт. Полицейские задержали исполнителя, после чего тот принес извинения за поступок.

Кроме того, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что правоохранителям следует тщательно проверить действия блогера Шарлота, который неоднократно дискредитировал ВС РФ, оскорблял страну и ее президента, а также делал грубые высказывания в адрес патриарха Кирилла.