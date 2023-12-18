Знаменитости 18 декабря 2023, 17:39 Восковую фигуру Депардье убрали из французского музея на фоне секс-скандала AFP: музей Гревен в Париже убрал восковую фигуру актера Жерара Депардье РИА «Новости»

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Восковую фигуру французского актера Жерара Депардье убрали из экспозиции музея Гревен в Париже после обвинений актера в домогательствах. Об этом сообщило AFP со ссылкой на источник из руководства культурного учреждения.

Собеседник агентства пояснил, что убрать фигуру Депардье решили из-за негативной реакции проходящих мимо статуи посетителей, а также из-за комментариев с критикой в соцсетях.

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AFP связало решение музея с программой об актере, вышедшей в эфире канала France 2. Основной темой передачи стали обвинения в домогательствах и сексуальном насилии со стороны Депардье.

Среди обвинительниц звезды французского кино оказалась актриса Элен Даррас. Она заявила, что в 2007 году Депардье приставал к ней на съемочной площадке и оскорбительно отзывался о других женщинах.

Также в программе показали отрывки из документального фильма о поездке актера в КНДР в 2018 году. Пользователи соцсетей и СМИ негативно отреагировали на слова Депардье о переводчице и маленькой девочке. На фоне скандала французские власти приостановили показ фильмов с участием Депардье.

Пресс-секретарь актера Арно Фрилли раскритиковал французские СМИ за нападки на звезду и призвал журналистов соблюдать презумпцию невиновности. Семья Депардье опубликовала открытое письмо, в котором обвинила авторов скандальной передачи об актере в манипуляции фактами и попытке создать нужную картину с помощью монтажа.