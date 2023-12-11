Знаменитости 11 декабря 2023, 15:25 Представитель Жерара Депардье раскритиковал французские СМИ за нападки в адрес актера

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Пресс-секретарь актера Жерара Депардье Арно Фрилли прокомментировал нападки журналистов в адрес артиста, которого обвинили в изнасиловании. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» представитель звезды призвал уважать презумпцию невиновности.

«Правда печально, что французские СМИ в своих высказываниях этого не соблюдают. Необходимо дождаться решения суда по текущему делу. Все остальное — это игра СМИ против публичной личности с большой известностью, для создания сенсации», — высказался Фрилли.

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По его словам, Депардье «сильно пострадал» из-за этих атак и может снова отреагировать на высказывания.