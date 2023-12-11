Мир 11 декабря 2023, 13:25 Показ фильмов с Депардье приостановили во Франции

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Французские власти приняли решение остановить показ фильмов с участием актера Жерара Депардье после обвинений артиста в изнасиловании. Об этом написал телеканал France Television.

Как уточнило ИА НСН, в ноябре вышел документальный фильм с участием женщин, которые обвинили актера в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

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Подобные обвинения в отношении артиста звучали еще в 2018 году. Тогда актриса Шарлотта Арну пожаловалась на домогательства со стороны Депардье.