11 декабря 2023, 13:25
Показ фильмов с Депардье приостановили во Франции
Французские власти приняли решение остановить показ фильмов с участием актера Жерара Депардье после обвинений артиста в изнасиловании. Об этом написал телеканал France Television.
Как уточнило ИА НСН, в ноябре вышел документальный фильм с участием женщин, которые обвинили актера в изнасиловании и сексуальных домогательствах.
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Подобные обвинения в отношении артиста звучали еще в 2018 году. Тогда актриса Шарлотта Арну пожаловалась на домогательства со стороны Депардье.
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