Активисты, которые участвуют в поисках актрисы Светланы Светличной, прошли уже более 30 километров. Однако пока ее так и не нашли. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на поисковый отряд «Лиза Алерт».

Волонтеры уточнили, что расклеили тысячи листовок. Поиски продолжаются, но штаб временно будет свернут.

О том, что Светличная пропала, широкой общественности стало известно 25 октября. Актрису ищут почти неделю. Родственники написали заявление в полицию об исчезновении.

При этом пока семья говорит о том, что артистка пропала, ее знакомые утверждают, что она не пропадала в Москве. Об этом сначала заявил знакомый Светличной — актер Иван Николаев, а потом ее менеджер — Сергей Рублев. По его словам, она может не выходить на связь из-за болезни или возраста.

Невестка актрисы Ольга рассказала, что когда домой к Светличной приехали родные, там был порядок — все стояло на своих местах. В квартире артистки нашли рюкзак с деньгами.