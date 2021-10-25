Родственники и полиция ищут Светлану Светличную. Актриса могла попасть в беду или переехать

Полиция начала проверку из-за пропажи российской актрисы Светланы Светличной. Пока родственники бросили все силы на ее поиски, друг звезды, а также менеджер уверяют, что волноваться не о чем. Тем временем специалисты советуют близким тщательно следить за больными деменцией, чтобы не допустить пропажи.

Светлана Светличная пропала?

Правоохранительные органы организовали розыск артистки после обращения ее неназванной родственницы и сына. Заявление поступило в отдел МВД России по району Богородское 24 октября. Об этом сообщают источники ТАСС и «Московского комсомольца» в правоохранительных органах.

По данным родственницы, 81-летняя Светличная не выходила на связь в течение нескольких дней. Близкие не обнаружили Светличную в ее квартире. При этом в «Московском комсомольце» напомнили, что недавно во время съемок пожилая женщина получила травму головы: на актрису упал софит.

«У Светланы Афанасьевны начались серьезные проблемы с головой, появились признаки деменции», — отметили в издании.

При этом менеджер Светличной Сергей Рублев опроверг ее исчезновение. Ему не поступало никаких тревожных звонков, уверяет он. Об этом он рассказал РБК.

Мужчина подчеркнул: если актриса не появляется в передачах, это не значит, что она пропала, а заболеть или не взять трубку может каждый. По его словам, о Светличной есть кому позаботиться, ведь ее навещают родственники. По мнению менеджера, в данной ситуации волноваться не стоит.

«Мозговая деятельность в таком возрасте очень сложно восстанавливается. Я бы сейчас не волновался», — отметил менеджер актрисы.

Подруга артистки Елена Перелыгина напомнила, что исчезновения актрисы неоднократно случались и ранее. Об этом она рассказала «Звезде». Якобы артистка и раньше «пропадала без вести». Подруга звезды считает, что это происходит из-за возраста Светличной. Перелыгина переживает, что в связи с этим звезда может пострадать. Ведь прохожие могут попросту не узнать ее и не помочь.

Пропажу актрисы опроверг в разговоре с агентством РИА «Новости» ее знакомый, актер Иван Николаев. По его словам, женщина просто переехала ближе к родственникам и не хочет об этом говорить.

«Светлана никуда не пропала, она переехала близко к родственникам, помирившись с ними, теперь живет в пяти минутах езды от них. Она не хочет общаться об этом с прессой, поскольку ей уже достаточно много лет», — объяснил актер.

Почему медлить с поисками не стоит

Деменция — это проблема XXI века. Об этом «360» рассказал основатель и генеральный директор группы компаний «Опека» Алексей Маврин.

«Она приходит незаметно: мы видим человека, который немножечко что-то забыл, немножечко где-то ошибся, и нам кажется, что это нормально, это же старость. А потом это происходит все чаще и больше. Потом человек куда-то уходит, он забывает, куда он ушел, забывает предупредить, забывает откуда он ушел. Это проблема, которую так просто не решить. Первое — нужно распознать ее вовремя, а второе — отдать это дело в профессиональные руки», — подчеркнул Маврин.

Он посоветовал родственникам больного деменцией следить за ним 24 часа в сутки, чтобы не допустить страшного.

К поискам подключили всех

Медлить с поисками близкие звезды не стали. Они подключили всех, кого только возможно. Об этом «360» рассказала невестка Светличной Ольга.

«Все [предприняли для поисков], все, что в наших силах. Все, чем возможно, все подключены, все работают, все ищут», — подчеркнула супруга сына актрисы Алексея Ивашова.

Она добавила, что в момент исчезновения артистка могла быть одета в шубу из цветных кусочков меха, так как в квартире ее нет. Также Светличная не выходила из дома без шляпы. По словам девушки, что у звезды уже давно есть проблемы с памятью, пожилой женщине нужна помощь специалистов. Документы, отметила Ольга, актриса с собой не взяла, а телефон может находиться где угодно. Сейчас он недоступен.

Светличная известна благодаря ролям в фильме «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая, телесериале «Семнадцать мгновений весны» и фильме «Место встречи изменить нельзя».