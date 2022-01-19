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    19 января 2022, 12:49

    Волочковой грозит арест и штраф за отказ надеть маску в самолете

    Полиция задержала балерину Волочкову за пьяный дебош и отказ надеть маску в самолете

    Екатерина Боснак

    Полицейские задержали балерину Анастасию Волочкову в аэропорту. Теперь ее могут арестовать на 15 суток и 30 тысяч рублей за скандал и отказ надеть маску на борту, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

    Волочковой грозит арест и штраф за отказ надеть маску в самолете

    «В отношении данной гражданки составлены административные материалы по ст. 20.1 КоАП „Мелкое хулиганство“, также по ст. 20.6.1 КоАП РФ „Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения“», — процитировал ТАСС представителя МВД.

    Бортпроводники дали показания правоохранителям, заявив, что женщина выражалась нецензурно, нарушая этим общественный порядок, и находилась без маски. По ее внешнему виду можно было подумать, что она была пьяна, заявили бортпроводники. В МВД добавили, что алкогольное опьянение подтвердило медицинское освидетельствование.

    Также там подчеркнули, что Волочкова вела себя неадекватно, размахивала руками и оскорбляла полицейских. Из-за последнего собранные материалы направили в органы следствия.