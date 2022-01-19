Волочковой грозит арест и штраф за отказ надеть маску в самолете

Полицейские задержали балерину Анастасию Волочкову в аэропорту. Теперь ее могут арестовать на 15 суток и 30 тысяч рублей за скандал и отказ надеть маску на борту, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«В отношении данной гражданки составлены административные материалы по ст. 20.1 КоАП „Мелкое хулиганство“, также по ст. 20.6.1 КоАП РФ „Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения“», — процитировал ТАСС представителя МВД.

Бортпроводники дали показания правоохранителям, заявив, что женщина выражалась нецензурно, нарушая этим общественный порядок, и находилась без маски. По ее внешнему виду можно было подумать, что она была пьяна, заявили бортпроводники. В МВД добавили, что алкогольное опьянение подтвердило медицинское освидетельствование.

Также там подчеркнули, что Волочкова вела себя неадекватно, размахивала руками и оскорбляла полицейских. Из-за последнего собранные материалы направили в органы следствия.