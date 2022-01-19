Волочкова назвала настоящую причину скандала на борту самолета

Анастасию Волочкову задержала полиция в столичном аэропорту Шереметьево. Это произошло после скандала с бортпроводницей во время перелета с Мальдивских островов. Балерина прокомментировала ситуацию газете «Известия».

По словам Волочковой, правоохранители задержали ее за то, что она не уступила ребенку место в самолете.

На уточняющий вопрос о том, не было ли задержание связано с нарушением масочного режима во время перелета, балерина ответила, что маска у нее всегда с собой. Спутник Волочковой Сергей добавил, что маску она сняла для того, что бы попить кофе.

«Маска была, она [Анастасия Волочкова] просто кофе пила, спустила маску. К нам стюард подошел, я говорю: „Попробуйте попить кофе в маске“», — рассказал Сергей.

По его словам, они с балериной распишутся в документах и поедут домой.

Анастасия Волочкова оказалась в центре скандала во время своего возвращения из отпуска на Мальдивских островах. Как сообщалось изначально, конфликт возник из-за того, что балерина отказалась надевать маску во время перелета.

В Шереметьево Волочкову и ее спутника уже встречали правоохранители. На кадрах видно, как сначала балерина спорит с бортпроводницей, а после посадки с полицейскими уже разговаривал ее молодой человек.