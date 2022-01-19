Волочкову заподозрили в нетрезвости во время скандала в самолете

Балерину Анастасию Волочкову заподозрили в том, что она была нетрезвой во время полета в Москву. Также она нецензурно выражалась и не носила маску. Об этом сказано в показаниях бортпроводников полиции.

Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО сообщила, что в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево поступила информация о том, что к борту воздушного судна нужно направить наряд транспортной полиции.

«Прибывшими сотрудниками полиции была установлена личность гражданки 1976 года рождения, которая, согласно свидетельским показаниям бортпроводников, находясь в самолете с признаками алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью», — сказано в сообщении.

Уточнялось, что женщина тем самым нарушала общественный порядок. Кроме того, она находилась без средств индивидуальной защиты.

«При доставлении в дежурную часть гражданка вела себя неадекватно, размахивала руками, оскорбляла сотрудников полиции, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей», — добавили в пресс-службе.

Результаты медосвидетельствования показали, что пассажирка находилась в состоянии алкогольного опьянения. В ее отношении составили административные материалы о мелком хулиганстве и невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Следственные органы примут процессуальное решение по факту оскорбления сотрудников полиции.

Анастасия Волочкова летела с Мальдив в Москву, когда у нее случился конфликт с бортпроводником. Он просил ее надеть маску. По прилету персонал самолета, а также балерина со своими спутником отправились в полицию, позже их отпустили. Артистка намерена подать на бортпроводника в суд.