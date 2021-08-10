Волочкова доказала через суд, что ее увольнение из Большого театра было незаконным

Анастасия Волочкова предъявила несколько исков к Большому театру, в котором трудилась долгие годы. Балерине удалось доказать, что ее отстранили от работы незаконно. Об этом сообщили «Дни.ру».

Первая проверка прокуратуры уже принесла свои результаты. Адвокат Волочковой смог доказать, что она до сих пор работает в театре на должности артиста балета, ведущего мастера сцены. Документы с заседания Анастасия показала в своем аккаунте в Instagram.

«В ходе проверки установлено, что вы в период с 1 февраля 2002 года по настоящее время занимаете должность артиста балета — ведущего мастера сцены, что подтверждается приказом от 30 апреля 2002 года», — указано в документе Межрайонной прокуратуры.

Там также сказано, что последние десять лет Волочковой предоставляли многочисленные отпуска без сохранения заработной платы. При этом с соответствующим приказом балерину не ознакомили, а это, в свою очередь, является нарушением со стороны театра. Это означает, что с 2014 года балерина ни добровольно, ни по документам в отпуск не уходила.