«Надеемся на победу». Адвокат Волочковой раскрыл подробности дела против Большого театра

Балерина Анастасия Волочкова предъявила несколько исков к Большому театру. Ее адвокат Евгений Корчаго объяснил «360», что артистку неоднократно отправляли в отпуск без сохранения зарплаты, к тому же ей не давали ознакомиться с приказами.

«Проверка выявила, что, во-первых, в отношении Волочковой были оформлены ряд приказов о предоставлении отпуска без сохранения зарплаты, с этими приказами она ознакомлена не была. Начиная с 2014 года вообще не оформлялись никакие приказы о предоставлении отпуска без зарплаты. Однако за весь этот период Большой театр не выплачивал каких-либо отчислений в ПФР», — рассказал он.

Адвокат пояснил, что эти годы работы не учитывались при начислении стажа для трудовой пенсии. Кроме того, прокурор вынес решение о привлечении руководства Большого театра к административной ответственности за нарушение ТК РФ. Материалы направлены в МВД по Тверскому району для проверки.

Следующее заседание, где рассмотрят заявление Волочковой, по предварительным данным, назначено на 8 сентября. Артистка будет требовать внести изменения в трудовую книжку и принять все незаконно недосчитанные годы в стаж. Также она потребует выплаты за незаконный недопуск к работе. Однако конкретная сумма пока неизвестна.

«Не люблю давать прогнозы, тем более загадывать. Тем не менее факт того, что прокуратура подтвердила наши доводы, выявила нарушения, на мой взгляд, будет нелишним в ходе рассмотрения дела в суде. Поэтому мы, конечно, надеемся на победу», — резюмировал адвокат.

Помимо этого, адвокат Волочковой смог доказать, что она до сих пор работает в театре на должности артиста балета, ведущего мастера сцены. Документы с заседания Анастасия показала в своем аккаунте в Instagram.