Знаменитости 09 декабря 2023, 02:04 Волочкова разделась перед женихом дочери КП: дочь Волочковой приехала к ней вместе с возлюбленным РИА «Новости»

Читать 360tv в

Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна приехала в гости к матери вместе со своим женихом. Совместное время они решили провести в бане. Об этом написала газета «Комсомольская правда».

Арианда с 13 лет не живет с Волочковой, но мать и дочь поддерживают хорошие отношения. Теперь 18-летняя девушка приехала к матери с возлюбленным, с которым встречается несколько месяцев.

Реклама

Балерина пригласила гостей в баню, где предстала перед ними в миниатюрном бикини.

«Мы и в бане попарились все вместе, я давала свободу Арише с ее молодым человеком», — рассказала артистка.

В конце ноября стало известно, что бывшего бойфренда Волочковой Сергея Кузнецова нашли мертвым в камере «Матросской тишины». В СИЗО мужчина попал за жестокое избиение своей жены Анастасии Кондрачук.

Роман Кузнецова с Волочковой был коротким. Они познакомились на съемках программы «Давай поженимся», дело шло к свадьбе, но потом балерина обвинила мужчину в попытке пиара на их отношениях.