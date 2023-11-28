Эксклюзив 28 ноября 2023, 22:19 «Сам себя наказал». Адвокат экс-бойфренда Волочковой подтвердил его смерть в камере Адвокат Бенхин: экс-бойфренд Волочковой Сергей Кузнецов умер в камере СИЗО РИА «Новости»

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Адвокат Сергея Кузнецова, бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой, Александр Бенхин подтвердил его смерть в камере СИЗО «Матросская тишина». Правозащитник в беседе с «360» признал, что ранее ошибочно назвал информацию ложной.

Собеседник издания подчеркнул, что уверен в том, что Сергей Кузнецов умер. Он отметил, что у погибшего и его жены была «сумасшедшая любовь, яркая». Бенхин заявил, что жену Кузнецова, Анастасию Кондрачук «можно понять», она давно простила мужа.

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«Конечно, он несообразно совершенным деянием себя наказал. Поскольку я первый, кто говорил, что это фейк, теперь я должен донести информацию, что это правда — его нет уже в живых», — сообщил Бенхин.

Супруга погибшего Анастасия Кондрачук заявила, что не поверит в смерть мужа, пока не увидит его тело. Женщине сообщили, что его перевезли в царицинский морг.