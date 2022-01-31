Волочкова объявила о расставании с женихом Сергеем. Экс-бойфренд попросил балерину не строить из себя жертву

Балерина Анастасия Волочкова объявила, что расстается со своим бойфрендом Сергеем, с которым познакомилась на программе «Давай поженимся!». На своей странице в Instagram танцовщица опубликовала огромный пост, в котором обвинила бывшего жениха в попытке пира на их отношениях.

Волочкова заявила, что ее чувства к Сергею и его сыну были искренними. Она всегда вставала на его защиту от хейтеров, которые осуждали его за то, что он завязал отношения с балериной. Но сейчас единственные чувства, которые остались у нее — это разочарование и отчаяние.

«Строчу со слезами на глазах, потому что все было по-настоящему. Мне так горько. Но он навсегда останется моим любимым Сережей», — написала Волочкова. Она подчеркнула, что готова перейти в отношениях с бывшим женихом от романтических отношений к дружбе.

Сам бывший возлюбленный балерины заявил, что инициатором разрыва стал он. По его словам Волочкова совершила несколько поступков, которые он простить не готов.

«Вчера написал, что мы расстаемся. Сегодня увидел, что она изображает из себя жертву. После таких поступков либо извиняются, либо молчат», — привела слова Сергея «Газета.ru».

Анастасия Волочкова и управляющий банным комплексом в Одинцове Сергей познакомились перед Новым годом на съемках шоу «Давай поженимся!». Балерина выполняла роль подруги невесты и занималась поисками потенциальных женихов. После съемок она предложила понравившемуся ей Сергею провести вместе некоторое время. За месяц отношений пара успела съездить на Мальдивы. Тур обошелся в два миллиона рублей, которые заплатила балерина.