«Начните со своих рядов»: Водонаева предложила Володину штрафовать депутатов

Телеведущая Алена Водонаева призвала штрафовать депутатов в ответ на предложение спикера госдумы Вячеслава Володина наказать ее за грубые слова о соотечественниках.

«Господа депутаты, предлагаю вам начать со своих рядов. Пусть за свои слова сначала заплатят Милоновы, Власовы, а также Скабеевы и Охлобыстины. Можно вспомнить Ольгу Гладских, которая, будучи чиновницей, говорила, что „государство вас рожать не просило“. Ее тоже оштрафуйте», — написала Водонаева в своем Telegram-канале.

Она также «придумала» новый способ пополнить бюджет страны. Водонаева предложила включить телепрограммы с участием российских парламентариев и чиновников, записывать за ними «оскорбления граждан», а потом штрафовать.

Ранее телеведущая отреагировала на новость о материнском капитале за первого ребенка. По ее словам, «нищие россияне и быдло» начнут рожать ради наживы. Володин назвал Водонаеву бесстыдницей и призвал наказать телезвезду по всей строгости закона за оскорбление россиян и оштрафовать ее на 100 миллионов рублей.