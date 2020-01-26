Водонаева пообещала быть умнее после своего заявления о «рожающем быдле»

Телеведущая Алена Водонаева заявила, что не намерена менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат «пьющими» и «маргиналами».

Травлю со стороны Водонаева объяснила после заявления о рожающих ради материнского капитала россиянах. В эфире «Центрального телевидения» на НТВ телеведущая сказала, что люди возмутились словом «быдло».

По ее словам, в следующий раз она уже будет умнее и такую социальную прослойку назовет маргиналами, потому что так приличней звучит. «Вы видели эти семьи? Они малограмотные, они необразованные, они пьют, они не знают, кто от кого родил», — заявила ведущая.

По словам девушки, помогать таким людям нельзя. Водонаева также отметила, что в политику она идти не намерена, она и дальше заниматься журналистикой.

25 декабря Алена Водонаева опубликовала пост в Instagram-аккаунте, в котором призналась, что «презирает семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка». Она добавила, что в большинстве случаев в России детей заводят богачи и «необразованное быдло».

После этого Водонаева оценила идею президента России Владимира Путина выдавать материнский капитал после рождения первенца. По мнению телеведущей, в «нищие россияне и быдло» начнут рожать, чтобы обогатиться. Ее слова вызвали широкий общественный резонанс.