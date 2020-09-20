Названа вероятная причина смерти Владимира Чуприкова

Актер Владимир Чуприков мог скончаться из-за остановки сердца. О вероятной причине смерти сообщила его вдова Наталья на странице артиста в Facebook.

«Володя умер у себя в деревне (на даче) в Ивановской области. <…> Я пока что нахожусь в Москве, утром выезжаю к нему», — отметила она.

Сегодня стало известно о том, что 19 сентября Владимир Чуприков умер на 57-м году жизни. Артист окончил студию при Центральном детском театре в 1988 году и был сразу принят в труппу РАМТа. Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах «Гагарин. Первый в космосе», «Любовь-морковь 2» и «Возвращение Мухтара», а также «Папины дочки».

Ранее сообщалось, что умер ведущий программы «Русское лото» актер Михаил Борисов. На днях его госпитализировали с воспалением легких. Его сестра Нина Борисова рассказала, что он мог уйти из жизни из-за проблем с сердцем.