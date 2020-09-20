Умер актер Владимир Чуприков

Артист скончался 19 сентября, ему было 56 лет. Причины смерти актера не называются.

«Наши соболезнования родным и близким. Светлая память!» — говорится в сообщении.

Чуприков окончил студию при Центральном детском театре в 1988 году. После вручения диплома он сразу же поступил на службу в труппу РАМТа. Актер выходил на сцену в спектаклях «Баня», «Димка-невидимка», «Сон с продолжением», «Ловушка № 46…». В РАМТе он проработал до 2000-го.

Артист снялся в фильмах и сериалах «Гагарин. Первый в космосе», «Любовь-морковь 2», «Возвращение Мухтара», «Кулагин и партнеры», «Сталин. Live», «Папины дочки».

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