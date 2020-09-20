Сестра ведущего «Русского лото» не исключила проблем с сердцем у брата

«Наверное, сердце», — сказала она.

Сообщения о том, что Михаила Борисова доставили в московскую больницу в тяжелом состоянии, появились поздно вечером в субботу, 19 сентября. Официальный представитель артиста подтвердил «360» госпитализацию, но уточнил, что он находится в стабильном состоянии. После источник подтвердил, что артист умер, а врачи диагностировали у него коронавирусную инфекцию.

Как сообщил «Царьград», официально смерть Борисова подтвердили в Театральном институте имени Щукина. Это произошло уже в воскресенье.

«Вчера нас постигла тяжелая утрата — ушел из жизни Михаил Борисович Борисов», — говорится в сообщении.

Врачи решили перевести в пациента в специализированную клинику. Как сообщило ИА «Политика сегодня», сын Михаила Борисова Вениамин долго не мог получить информацию о состоянии отца и помчался в больницу. Но во время перевода ведущего его состояние сильно ухудшилось. Врачи проводили реанимационные мероприятия, но спасти его уже не смогли.

По данным СМИ, ведущему стало плохо на съемках телевизионной программы. Прибывшая бригада врачей забрала его в больницу и по дороге ввела в медикаментозную кому и подключила к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики диагностировали у него воспаление легких, а после проведенных анализов выявили коронавирус.

Актер Александр Олешко заявил, что смерть Михаила Борисова его потрясла. Такого скоропостижного ухода ничего не предвещало.

«Это тяжелейший и совершенно неожиданный удар для всех его учеников, для его семьи, сестры, сына и всех тех, кто работал с этим человеком», — заявил он.

Михаилу Борисову был 71 год. Он много работал в кино и театре, преподавал на кафедре режиссуры. В 2000 году его удостоили звания Заслуженный деятель искусств России. На протяжении 26 лет Борисов вел программу «Русское лото» и стал настоящим лицом этой всероссийской лотереи.

В компании «Столото» выразили соболезнования родным и близким Михаила Борисова. Теперь программу будут вести его соведущие Ирида Хусаинова, Инна Воронина и Виктория Панина.