Влад Лисовец выложил в соцсети архивное фото с Жанной Фриске

Известный российский стилист Влад Лисовец выложил в соцсети фотографию с певицей Жанной Фриске в день ее рождения. В четверг, 8 июля, ей могло исполниться 47 лет.

«Жануська, с днем рождения! Уверен, ты сейчас увидишь и улыбнешься. Это мы на сьемках клипа „Где же ты, где“», — написал Лисовец под фотографией в Instagram.

Стилист выложил две фотографии. На одной он сидит с Жанной Фриске в обнимку на диване, на соседнем кресле запечатлена ведущая и бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова. На второй фотографии Жанна Фриске вместе с артистами и режиссером клипа смотрят отснятый материал. Клип на песню «Где же ты, где» был снят в 1998 году.

В день рождения певицы ее младшая сестра Наталия выложила архивное видео 1987 года, на котором Жанна Фриске качает ее на качелях.

Отец сына Жанны Фриске Платона Дмитрий Шепелев также в день рождения певицы сделал подарок ее поклонникам. Он выложил в соцсеть фото с лицом мальчика. В какой-то момент телеведущий стал выкладывать фото, на котором Платон запечатлен со спины.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.