Дмитрий Шепелев впервые показал лицо сына в день рождения Жанны Фриске

Поклонники Дмитрия Шепелева впервые смогли увидеть его сына не со спины. Телеведущий решил показать лицо Платона на своей странице в Instagram. Произошло это в день рождения его покойной супруги Жанны Фриске. Певице в этот день должно было бы исполниться 47 лет, сообщил сайт «Телепрограмма».

«Некоторые люди, не знакомые с моей семьей, иногда отчего-то жалеют меня, моего сына Платона, Катю. Я считаю, что нет ничего хуже и унизительнее жалости. И главное — никто из нас этой жалости не заслуживает», — написал ведущий.

Шепелев отметил, что у него растет яркий и очень умный мальчик. Платон имеет много талантов в музыке и спорте, кроме того, он хорошо учится. Все самые лучшие качества, по мнению Дмитрия, их сын перенял у родителей.

Телеведущий заверил, что мальчик умен не по годам. Поэтому всякая жалость со стороны людей слишком мелка для Платона.