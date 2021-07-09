Сестра Жанны Фриске поделилась редким архивным видео с участием певицы

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья поделилась редким архивным видео, на котором запечатлена певица, качающая на качелях маленького ребенка, очевидно, саму Наталью. Ролик был опубликован в день рождения покойной певицы.

«С твоим днем, мой ангел», — подписала небольшой ролик Наталья на своей странице в Instagram.

Судя по дате, указанной на видео, оно было снято в 1987 году. Тогда будущей звезде было всего 13 лет.

В этом году, 8 июля, Жанне Фриске должно было бы исполниться 47 лет.

Поклонники Дмитрия Шепелева накануне также впервые смогли увидеть его сына не со спины. Телеведущий решил показать лицо Платона на своей странице в Instagram в день рождения Жанны Фриске. Шепелев отметил, что у него растет яркий и очень умный мальчик.

Платон имеет много талантов в музыке и спорте, кроме того, он хорошо учится. Все самые лучшие качества, по мнению Дмитрия, их сын перенял у родителей.