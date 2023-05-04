Знаменитости 04 мая 2023, 14:07 Вячеслава Зайцева вопреки традициям решили похоронить в красной одежде Прощание с модельером Зайцевым в Щелкове завершилось

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Прощание со знаменитым модельером Вячеславом Зайцевым в Щелково завершилось. «360» запечатлел последние мгновения церемонии. Кутюрье отпевали в красной одежде, хотя это не принято, отметило РИА «Новости». Священник рассказал, что для «Красного Диора» сделали исключение.

Таким прозвищем кутюрье наградили в западной прессе еще во времена СССР. Оно отражало статус Зайцева, находящегося как бы между двумя мирами: «железным занавесом», за которым, как оказалось, тоже есть интересная и прогрессивная мода, и остальным миром. Именно Вячеслав Зайцев был одним из тех, кто сформировал в стране понятие моды и привнес в нее западные тенденции, органично соединив их с самобытными российскими мотивами.

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Прощание с Зайцевым прошло в соборе Троицы Живоначальной в городе Щелково Московской области. На церемонии были стилист Сергей Зверев, певица Надежда Бабкина. Участникам зачитали письмо, которое прислал патриарх Кирилл. Похоронят кутюрье на Жегаловском кладбище. После прощания гроб загружали в автомобиль под аплодисменты сотен присутствующих, кто-то даже кричал «браво».

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля. Ему было 85 лет.