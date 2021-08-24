Ведущий «Матч ТВ» Нобель Арустамян уволился из-за интервью с Павлом Мамаевым

Ведущий «Матч ТВ» Нобель Арустамян объявил, что покидает телеканал. Причиной стало интервью с футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым.

Журналист заявил, что когда ему дали редакционное задание, то он поехал в Ростов-на-Дону в предвкушении честного разговора. Но получилось интервью, за которое Арустамяну стыдно. Он почувствовал себя ведущим программы «Окна», став невольным «соучастником пиар-перформанса».

«Не осуждаю тех, кто занимается подобным, но мне было жутко дискомфортно. Не копаюсь в личной жизни людей, никогда этим не занимался и не буду», — написал ведущий в своем Instagram.

Арустамян пытался убедить руководство «Матч ТВ», чтобы интервью не показывали в эфире. Но к нему не прислушались. И это вынудило его уволиться. Он написал заявление по собственному желанию.

«Дело только в противоречии с моими принципами. Поступиться ими я не готов», — объяснил он.

Арустамян признал, что ему, возможно, стоило заранее отказаться от съемок или прервать интервью. Он предположил, что можно было просто исчезнуть из кадра.

«Согласно новым приоритетам „Матча“, это безусловная журналистская удача и победа. Категорически с этим не согласен. И не вижу смысла продолжать работу при таких противоречиях», — заключил он.

Мамаев в интервью уделил много внимания проблемам своей личной жизни и рассказал о расставании с женой Аланой. Футболист признался, что в какой-то момент у него появилось такое отвращение к супруге, что она казалась ему дьяволом. Но и сейчас она не оставляет его в покое — требует алиментов.