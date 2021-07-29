«Такие же мужики, как в футбол играют». Экс-жена Мамаева подала новый иск об алиментах

Алана Мамаева, бывшая жена футболиста Павла Мамаева, подала новый иск против экс-супруга, пытаясь взыскать с него алименты. Об этом «360» рассказала адвокат матери-одиночки Катя Гордон.

Гордон сказала, что они с Аланой только познакомились. Раньше у экс-жены Мамаева был другой юрист, с ним она подавала прошлый иск по алиментам, но суд не стал принимать его.

Мамаева вместе с Гордон подали новый иск в Пресненский суд Москвы. Адвокат отметила, что ее подзащитная намерена взыскать алименты только на одного ребенка.

«Как-то очень странно, перед разводом, как рассказывает Алана, Мамаев решил второго ребенка не усыновлять. Хотя столько лет его воспитывал и ребенку обещал… Надеюсь, это не по рекомендации юриста, чтобы с него алименты не взыскивали», — сообщила Гордон.

Экс-жена футболиста отзывалась о бывшем супруге исключительно в позитивном ключе, но потом начали происходить странные события. Например, ей разрешили приезжать в квартиру, где они делали ремонт, но не хранить там свои вещи.

«Странно, когда женщина в браке с футболистом, богатым человеком вроде как, живет, и выходит абсолютно „голая“. И пытается попросить только о поддержке небольшой детям, и это тоже не случается. Поэтому вот вынуждена подать иск о взыскании алиментов», — объяснила адвокат.

Гордон и Мамаева также изучают вопрос с разделом имущества.

«На мой взгляд, были сделаны определенные действия с целью вывода имущества. К сожалению, это традиция у наших футболистов. Видимо, они такие же мужики, как и в футбол играют», — сказала она.

Гордон пояснила, что все должны поддерживать своих детей, а суд — это крайность, когда человек не готов делать это добровольно или не в том размере, какой должен быть. Для этого они направят запросы в банки и в клуб, чтобы изучить доходы футболиста. Исходя из этого они определят денежную сумму, которую можно взыскать.

«Мы бы хотели, чтобы это была какая-то несгораемая сумма. Мы рассчитываем, что будет твердая денежная сумма в силу конкретных постоянных трат и процент от зарплаты», — отметила Гордон.

Источник фото: Instagram Stories Аланы Мамаевой

Мамаева ранее выложила у себя в Instagram Stories, показав скриншот с переводами от футболиста. Почти каждую неделю в июле игрок перечисляет ей по 30 тысяч рублей.