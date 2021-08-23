Мамаев назвал развод с супругой правильным решением

Хавбек «Ростова» Павел Мамаев рассказал о расставании со своей супругой Аланой. По его словам, решение о разводе было правильным. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

«Мы развелись в апреле, и я еще ни разу не пожалел об этом решении. Я не хотел ее слышать, у меня в тот момент появилось такое отвращение. Складывается такое ощущение, что столкнулся с дьяволом. Я не хочу делить с ней ничего, пусть она заберет абсолютно все», — заявил он.

Брак Мамаева и Аланы продлился восемь лет. Их развод состоялся в апреле 2021-го года. У бывших супругов осталась общая дочь. На данный момент пара занимается разделом имущества.