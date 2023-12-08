Знаменитости 08 декабря 2023, 10:15 Вдова Градского Марина Коташенко подала в суд на его детей Тверской суд принял иск вдовы Градского против его дочери и сына РИА «Новости»

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Тяжба за наследство композитора Александра Градского между последней женой Мариной Коташенко и его детьми продолжилась. Вдова обратилась в Тверской районный суд Москвы, сообщила «Газета.ru».

Иск по делу о разделе наследственного имущества зарегистрировали 1 декабря, но дату рассмотрения еще не назначили. В чем именно заключались требования Марины Коташенко к дочери и сыну покойного супруга, издание не уточнило. Известно, что сами дети мэтра и его третья жена подавали апелляцию на предыдущее решение суда 24 ноября.

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Вдову возмутило, что Мария, Даниил и их мать Ольга вынесли разделение наследства на публику. Марина Коташенко заявила, что, выступая на телевидении, они опорочили память композитора, и опровергла свой отказ пойти на мировую.

Александр Градский умер в ноябре 2021 года после госпитализации с подозрением на инсульт. Дети Мария и Даниил называли его самым близким человеком.