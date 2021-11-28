Дети Градского обратились к журналистам после смерти отца

Дети Александра Градского Мария и Даниил попросили СМИ уважать их горе и частную жизнь после потери близкого человека. Они признались в любви к отцу и отметили, что эту потерю невозможно восполнить.

«В это трудное время мы очень просим все СМИ уважать наше горе и право на частную жизнь», — приводит ТАСС текст заявления детей певца.

Даниил и Мария отметили, что в их отце умещалась целая вселенная. Для всех он был виртуозным певцом, неординарной личностью и наставником, а для них — самым близким, любимым и родным человеком, потерю которого восполнить нельзя.

Народный артист России Александр Градский умер на 73-м году жизни в одной из московских больниц прошлой ночью. Накануне он попал в реанимацию с подозрением на инсульт. Певица Лолита Милявская в беседе с «360» заявила, что Градский в своем творчестве удивительно сочетал академический вокал с духом рок-н-ролла. По ее словам, современным исполнителям даже не снились приемы, которые использовал в своей работе музыкант.